هل لديك واحدة منها؟.. نماذج لعملات سعودية على مدار عقود

عرضت دارة الملك عبدالعزيز، اليوم الجمعة، بعض نماذج العملات السعودية التي تم تداولها بالمملكة، على مدى عقود، وحتى وقتنا الحالي.
ومن بين العملات واحدة من فئة 5 ريالات صدرت عام 1961 في عهد الملك سعود، وأخرى من فئة 50 ريالا صدرت عام 1968 في عهد الملك فيصل، وعملة من فئة الريال صدرت عام 1976 في عهد الملك خالد.
كما عرضت الدارة عملة الـ 100 ريال التي تم تداولها في عام 2007 في عهد الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز، وأخيرا الـ 20 ريال التي تم إصدارها في 2020 وحملت صورة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة رئاسة المملكة لمجموعة العشرين.
هل تحتفظ بعملة سعودية قديمة؟
هذه بعض نماذج العملات التي تم تداولها بالمملكة، ونماذج من العملات المتداولة الآن. ✨#دارة_الملك_عبدالعزيز pic.twitter.com/EVTI9MpeIh
— دارة الملك عبدالعزيز (@Darahfoundation) May 21, 2021
وفق “أخبار 24”.