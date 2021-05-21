نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > هل لديك واحدة منها؟.. نماذج لعملات سعودية على مدار عقود
21/05/2021   11:19 م

هل لديك واحدة منها؟.. نماذج لعملات سعودية على مدار عقود

+ = -
1145

عرضت دارة الملك عبدالعزيز، اليوم الجمعة، بعض نماذج العملات السعودية التي تم تداولها بالمملكة، على مدى عقود، وحتى وقتنا الحالي.

ومن بين العملات واحدة من فئة 5 ريالات صدرت عام 1961 في عهد الملك سعود، وأخرى من فئة 50 ريالا صدرت عام 1968 في عهد الملك فيصل، وعملة من فئة الريال صدرت عام 1976 في عهد الملك خالد.

كما عرضت الدارة عملة الـ 100 ريال التي تم تداولها في عام 2007 في عهد الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز، وأخيرا الـ 20 ريال التي تم إصدارها في 2020 وحملت صورة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة رئاسة المملكة لمجموعة العشرين.

وفق “أخبار 24”.

هل لديك واحدة منها؟.. نماذج لعملات سعودية على مدار عقود

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885154483.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.