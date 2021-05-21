أظهر مقطع فيديو يقظة رجال الأمن في الحرم المكي الشريف وتصديهم ببسالة للشخص الذي حاول الصعود إلى المنبر خلال خطبة الجمعة.
وأوضح الفيديو الشخص يرتدي ملابس الإحرام ويتوجه مسرعاً من أجل الدخول إلى المنبر أثناء إلقاء الإمام الخطبة.
ونجح رجل الأمن الموجود بالقرب من المنبر في دفعه بقوة قبل وصوله إلى باب المنبر، ليتمكن بمعاونة بقية زملائه من السيطرة عليه.
وكانت شرطة مكة المكرمة أعلنت في وقت سابق إيقاف شخص حاول الصعود على منبر الحرم المكي أثناء خطبة الجمعة، وأنه جارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحقه.
وفق “أخبار 24”.