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أخبار محلية > تفاصيل الخسوف الكلي للقمر الأربعاء المقبل.. وهكذا سيُشاهد بشرق آسيا وأمريكا
22/05/2021   8:19 ص

تفاصيل الخسوف الكلي للقمر الأربعاء المقبل.. وهكذا سيُشاهد بشرق آسيا وأمريكا

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تشهد المملكة ودول العالم يوم الأربعاء المقبل، ظاهرة خسوف القمر الكلي لأول مرة منذ قرابة عامين.  

وأوضحت الجمعية الفلكية بجدة، أن تلك الظاهرة ستتم مشاهدتها في جميع أنحاء المحيط الهادئ، وأجزاء من شرق آسيا واليابان وأستراليا ونيوزيلندا وغرب أمريكا الشمالية، لكنه لن يتم مشاهدتها بالمملكة والوطن العربي لحدوثها نهاراً.  

وبيّنت أن القمر سيعبر خلال ظل الأرض ليحدث خسوف تستغرق مرحلته الكلية وقتاً قصيراً يبلغ 14 دقيقة و30 ثانية، لكن مرحلة الخسوف الجزئي قبل وبعد الخسوف الكلي تستمر نحو 3 ساعات.  

ونوهت إلى أن القمر عند خسوفه الكلي يمكن أن يأخذ اللون البني الغامق والأحمر إلى البرتقالي البراق والأصفر، وهذا يعتمد على كمية الغبار والغيوم الموجودة في الغلاف الجوي حول الأرض. 

تفاصيل الخسوف الكلي للقمر الأربعاء المقبل.. وهكذا سيُشاهد بشرق آسيا وأمريكا

وفق “أخبار 24”.

تفاصيل الخسوف الكلي للقمر الأربعاء المقبل.. وهكذا سيُشاهد بشرق آسيا وأمريكا

أخبار محلية
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