شاهد.. شاب يصمم منزلاً معلقاً على النخيل بمزرعة والده في الأحساء

صمم الشاب عمر القاسم منزلا معلقا على أشجار النخيل في مزرعة والده، الواقعة في قرية الشقيق بالأحساء، وهو ما يُعرف في المناطق الاستوائية بـ”بيت الشجرة المعلق”.
وأوضح الشاب، خلال حديثه لقناة الإخبارية، اليوم الجمعة، أن الفكرة بدأت بعمل سابق في مزرعة خاله، وكان على شكل جلسة معلقة بين النخيل، فطوّرها لتكون أكبر حجما، بتكلفة 36 ألف ريال، وأن التنفيذ استغرق 4 أشهر من العمل، بمعدل 8 ساعات يوميا.
وأضاف أنه حاول أن يمزج بين الشكل الهندسي الخاص بالبيوت المعلقة الموجودة في أوروبا والمناطق الساحلية وغيرها، وبين بيئة الأحساء وهويتها، مثل استخدام المنتجات الخاصة بالنخيل كالسعف والحبال والأخشاب.
وقال إن الوالد رفض المشروع في البداية، ولكن عندما أصر قبل الفكرة، ثم لما رأى مشروع المنزل أعجب به وسانده حتى انتهى البناء. وفق “أخبار 24”.
ويتكون المنزل من غرفة نوم ودورة مياه، وشرفة وجلسة خارجية، ومنصة شواء بمساحة إجمالية 76 مترا مربعا، ويعمل الابن حاليا على مشروع عمل أكبر وبتصميم مختلف.
فيديو | عمر القاسم يقوم بتصميم منزلا معلقا على نخيل مزرعة والده #برنامج_120#الإخبارية pic.twitter.com/FXP4R7Y8Wf
— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) May 21, 2021