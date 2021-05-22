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أخبار المناطق > القبض على 6 مقيمين تخصصوا في سرقة بطاريات أبراج إحدى شركات الاتصالات بمكة
22/05/2021   8:19 ص

القبض على 6 مقيمين تخصصوا في سرقة بطاريات أبراج إحدى شركات الاتصالات بمكة

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تمكنت الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة من القبض على 4 مقيمين من الجنسية الباكستانية، واثنين من الجنسية الأفغانية، تخصصوا في سرقة بطاريات تابعة لأبراج إحدى شركات الاتصالات.

وصَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن المتهمين في العقدين الرابع والسادس من العمر، وارتكبوا عددًا من الجرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي، بمواقع مختلفة من العاصمة المقدسة ومحافظة جدة.

وأضاف أنه استُردت 61 بطارية، وجرى إيقافهم واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالتهم إلى فرع النيابة العامة. وفق “أخبار 24”.

القبض على 6 مقيمين تخصصوا في سرقة بطاريات أبراج إحدى شركات الاتصالات بمكة

أخبار المناطق
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