ذكرت مصادر، أن وزارة الصحة أوصت بالتأكيد على عدم إعطاء الجرعة الثانية، إلا للحالات المستثناة مع الاعتذار لمن لا تنطبق عليهم الشروط.
وأفادت مصادر لـ”أخبار 24″ بأن مركز القيادة والتحكم بوزارة الصحة وجّه العاملين في مراكز اللقاحات بالاعتذار بلطف لكل شخص دون 60 سنة وليس ضمن الفئات المستهدفة بالجرعة الثانية من اللقاح، وتوصيل رسالة لهم بأن النظام المقرر حالياً هو إعطاء الجرعة الأولى فقط.
وأضافت أن النظام الآلي لحجز مواعيد تلقي لقاحات كورونا يقوم بحذف مواعيد الجرعة الثانية بشكل تلقائي كل 3 ساعات.
وأوضحت أنه بالإمكان الحجز مرة أخرى بعدما تعلن الوزارة عن إتاحة الحجز للحصول على الجرعة الثانية .
وبيّنت أن الحالات المستثناة، هي الفئة العمرية الأكبر من 60 سنة، ومرضى الغسيل الكلوي، ومرضى السرطان إضافة إلى مرضى زراعة الأعضاء، ومرضى السمنة المفرطة لكتلة الجسم أكثر من 40.