أعلنت Buick طرح نموذجها الجديد Verano Pro” ” في سوق السيارات بتصميم يجمع بين سيارات بي إم دبليو الجديدة ولمسات من سيارات كامري.
ويأتي هيكل السيارة وفقًا لـ” moto1” بطول 4 أمتار و66 سنتيمترا، وعرض 178 سم، وزين بفتحات هوائية كبيرة على مقدمته، أما صندوق الأمتعة الخلفي فحصل على جنح هوائي صغير لتحسين الانسيابية وزيادة الثبات على السرعات العالية.
وجهزت المقصورة بمقاعد جلدية مريحة يمكن التحكم بدرجات حرارتها، وزودت واجهة القيادة بشاشة لمسية كبيرة تمتد على نصف طولها تقريبا.
وتم تزويد المركبة بمنظومة إضاءة داخلية مميزة، وتقنيات إلكترونية متطورة لتفادي الحوادث، إضافة إلى حساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية.
وتستقبل الأسواق من هذه السيارة نموذجين، الأول بمحركات بنزين توربينية بسعة 1.5 لتر قادرة على توليد عزم يعادل 180 حصانًا، والآخر بمحركات توربينية بسعة 1.3 لتر بعزم 158 حصانًا.
وفق “أخبار 24”.