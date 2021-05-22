أعلنت ‏‎ Buick ‎‏ طرح نموذجها الجديد‎ Verano Pro” ‎‏” ‏في سوق السيارات بتصميم يجمع بين سيارات بي إم دبليو ‏الجديدة ولمسات من سيارات كامري‎.‎

ويأتي هيكل السيارة وفقًا لـ”‏‎ moto1‎‏” بطول 4 أمتار و66 ‏سنتيمترا، وعرض 178 سم، وزين بفتحات هوائية كبيرة على ‏مقدمته، أما صندوق الأمتعة الخلفي فحصل على جنح هوائي ‏صغير لتحسين الانسيابية وزيادة الثبات على السرعات العالية‎.‎

وجهزت المقصورة بمقاعد جلدية مريحة يمكن التحكم بدرجات ‏حرارتها، وزودت واجهة القيادة بشاشة لمسية كبيرة تمتد على ‏نصف طولها تقريبا‎.‎

بيوك

وتم تزويد‎ المركبة بمنظومة إضاءة داخلية مميزة، وتقنيات إلكترونية متطورة ‏لتفادي الحوادث، إضافة إلى حساسات للضوء والمطر، ‏وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية.‏

وتستقبل الأسواق من هذه السيارة نموذجين، الأول بمحركات ‏بنزين توربينية بسعة 1.5 لتر قادرة على توليد عزم يعادل ‏‏180 حصانًا، والآخر بمحركات توربينية بسعة 1.3 لتر بعزم ‏‏158 حصانًا‎.‎

وفق “أخبار 24”.