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أخبار محلية > لا تتضمن فقدان الذاكرة.. 7 أعراض تحذيرية للخرف الوعائي وإرشادات لتقليل مخاطر ‏الإصابة
22/05/2021   3:15 م

لا تتضمن فقدان الذاكرة.. 7 أعراض تحذيرية للخرف الوعائي وإرشادات لتقليل مخاطر ‏الإصابة

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تظهر أعراض مرض الخرف الوعائي، نتيجة الإصابة بعدد من ‏السكتات الدماغية الصغيرة، أو السكتة الدماغية الكاملة، أو ‏حدوث تلف في الأوعية الدموية بالدماغ، تمنع وصول الدم بشكل ‏كامل إلى المخ.‏

وحدد اختصاصيو جراحة المخ والأعصاب وفقًا لـ” إكسبريس”، ‏‏7 أعراض تحذيرية، تُنبئ بتطور حالة المريض في اتجاه ‏الإصابة بالخرف الوعائي.‏

وتشمل هذه الأعراض الرئيسية، الالتباس والارتباك، مع وجود ‏مشكلة في التحدث أو في فهم الكلام، وكذلك حدوث صداع ‏مفاجئ، بالإضافة إلى صعوبة المشي، وضعف التوازن، مع ‏الشعور بشلل في جانب واحد من الوجه أو الجسم.‏

وأشاروا إلى أن هناك أعراضًا أخرى، منها، حدوث تغييرات ‏تدريجية في التفكير، تؤدي إلى ضعف التخطيط والحكم على ‏الأشياء، وكذلك قد تنتاب المريض حالة من الضحك والبكاء غير ‏المنضبطين، مع تراجع القدرة على الانتباه، وقد تصل الأمور ‏إلى صعوبة العثور على الكلمات الصحيحة لوصف شيء ما‎ وفق “أخبار 24”..‎

وأكد الاختصاصيون أن علامات وأعراض الخرف الوعائي ‏تعتمد على المنطقة المصابة في الدماغ، فقد تتأثر اللغة والقراءة ‏والكتابة، لافتين إلى أنه على الرغم من أن فقدان الذاكرة قد لا ‏يكون مشكلة في البداية، إلا أنه قد يحدث لاحقا مع تقدم المرض‎.‎

وأوصوا بعدة إرشادات للمساعدة في حماية الأوعية الدموية في ‏الجسم وتقليل مخاطر الإصابة بالخرف الوعائي، منها، عدم ‏التدخين، والحفاظ على وزن ‏صحي، وممارسة الرياضة وتناول نظام غذائي صحي ‏ومتوازن، يحافظ على انخفاض الضغط ومستويات الكوليسترول ‏والسكر في الدم، وبالتالي حماية الدماغ‎.‎

لا تتضمن فقدان الذاكرة.. 7 أعراض تحذيرية للخرف الوعائي وإرشادات لتقليل مخاطر ‏الإصابة

أخبار محلية
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