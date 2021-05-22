لا تتضمن فقدان الذاكرة.. 7 أعراض تحذيرية للخرف الوعائي وإرشادات لتقليل مخاطر ‏الإصابة

تظهر أعراض مرض الخرف الوعائي، نتيجة الإصابة بعدد من السكتات الدماغية الصغيرة، أو السكتة الدماغية الكاملة، أو حدوث تلف في الأوعية الدموية بالدماغ، تمنع وصول الدم بشكل كامل إلى المخ.
وحدد اختصاصيو جراحة المخ والأعصاب وفقًا لـ” إكسبريس”، 7 أعراض تحذيرية، تُنبئ بتطور حالة المريض في اتجاه الإصابة بالخرف الوعائي.
وتشمل هذه الأعراض الرئيسية، الالتباس والارتباك، مع وجود مشكلة في التحدث أو في فهم الكلام، وكذلك حدوث صداع مفاجئ، بالإضافة إلى صعوبة المشي، وضعف التوازن، مع الشعور بشلل في جانب واحد من الوجه أو الجسم.
وأشاروا إلى أن هناك أعراضًا أخرى، منها، حدوث تغييرات تدريجية في التفكير، تؤدي إلى ضعف التخطيط والحكم على الأشياء، وكذلك قد تنتاب المريض حالة من الضحك والبكاء غير المنضبطين، مع تراجع القدرة على الانتباه، وقد تصل الأمور إلى صعوبة العثور على الكلمات الصحيحة لوصف شيء ما وفق “أخبار 24”..
وأكد الاختصاصيون أن علامات وأعراض الخرف الوعائي تعتمد على المنطقة المصابة في الدماغ، فقد تتأثر اللغة والقراءة والكتابة، لافتين إلى أنه على الرغم من أن فقدان الذاكرة قد لا يكون مشكلة في البداية، إلا أنه قد يحدث لاحقا مع تقدم المرض.
وأوصوا بعدة إرشادات للمساعدة في حماية الأوعية الدموية في الجسم وتقليل مخاطر الإصابة بالخرف الوعائي، منها، عدم التدخين، والحفاظ على وزن صحي، وممارسة الرياضة وتناول نظام غذائي صحي ومتوازن، يحافظ على انخفاض الضغط ومستويات الكوليسترول والسكر في الدم، وبالتالي حماية الدماغ.