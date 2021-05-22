“المسحل”: مسقبل كرة القدم وصل لمفترق طرق.. وواجهنا العديد من التحديات

طالب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل، بتكليف الإدارة التنفيذية في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بدراسة جدوى إقامة كأس العالم للرجال والسيدات كل عامين.
وقال “المسحل” خلال الجمعية العمومية لـ”فيفا”: “من المؤسف عدم الاجتماع حضوريا كما كان يحدث في الأوقات العادية، يجب أن نكون على اتصال دائم رغم ونتبادل الأراء حول مستقبل كرة القدم”.
وأضاف: “رأينا في العالم أنه لا يمكن أن نقلل من أهمية الفرق الوطنية، وما نفعله من اتحادات وطنية لا يخص كرة القدم بل المنافسات التي بيننا، والتي تتمحور بشأن بطولة العالم لكرة القدم”.
وتابع: “مسقبل كرة القدم وصل لمفترق طرق، وواجهنا العديد من التحديات بسبب فيروس كورونا.. وحان الوقت لنفكر في مستقبل اللعبة”. وفق “أخبار 24”.
وأتم:” نقترح بالسماح بإطلاق دراسة جدوى بشأن إقامة كأس العالم كل عامين ونقترح بعقد تحليل معمق في هذا الشأن”.