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اخبار رياضية > مران الهلال.. عودة “البريك”و”هيون”.. و “مورايس” يعالج الأخطاء
22/05/2021   3:22 م

مران الهلال.. عودة “البريك”و”هيون”.. و “مورايس” يعالج الأخطاء

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تلقى فريق الهلال دفعة معنوية قبل مواجهة التعاون في الجولة 29 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين بعد مشاركة الثنائي محمد البريك والكوري الجنوبي جانج هيون في التدريبات.

وبدأ مران الهلال بالتركيز على النواحي البدنية، إذ أجرى اللاعبون تمارين لياقية بإشراف السعودي عبد العزيز الدوسري المعد البدني.

وتواجد البريك وهيون في مران الهلال، بعد إكمال برنامجهما التأهيلي عقب الشفاء من الإصابة، وأصبحا متاحين أمام البرتغالي خوسيه مورايس مدرب الفريق لضمهما إلى قائمة مباراة التعاون. وفق “أخبار 24”.

وركز مدرب الهلال خوسيه مورايس على معالجة الأخطاء الدفاعية قبل مواجهة التعاون.

مران الهلال.. عودة “البريك”و”هيون”.. و “مورايس” يعالج الأخطاء

اخبار رياضية
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