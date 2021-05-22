تجديد عضوية “المسحل” للجنة الانضباط بـ”فيفا”

صادق أعضاء الجمعية العمومية في الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، بالإجماع، على انتخاب أعضاء لجنة الانضباط في الاتحاد الدولي للفترة من 2021 وحتى 2025، والتي تضمنت تجديد عضوية رئيس اتحاد الكرة، ياسر المسحل.
وجاء ذلك خلال اجتماع أعضاء كونغرس الفيفا في دورته الحادية والسبعين، يوم أمس (الجمعة)، والذي ترأسه رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو وعُقد عبر الاتصال المرئي.
ورفع رئيس اتحاد الكرة، الشكر لأعضاء الجمعية العمومية لـ”فيفا” على ثقتهم، وللاتحاد الآسيوي لكرة القدم على دعمه المستمر، متمنيًا أن يحقق وزملاءه باللجنة تطلعات الأعضاء والعمل على تطوير اللعبة والنهوض بها خلال الدورة الجديدة. وفق “أخبار 24”.