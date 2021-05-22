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اخبار رياضية > “كاريلي” يوجه هذه الرسالة للاعبي “الاتحاد” بخصوص “هدف الموسم”
22/05/2021   3:23 م

“كاريلي” يوجه هذه الرسالة للاعبي “الاتحاد” بخصوص “هدف الموسم”

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قال المدير الفني البرازيلي لفريق الاتحاد، فابيو كاريلي، للاعبيه إنهم اقتربوا من تحقيق الهدف الذي وضعوه في بداية الموسم بالعودة للمشاركة في دوري أبطال آسيا.

وأضاف كاريلي في حديثه للاعبين، وفقاً لـ”الاقتصادية”: “أمامنا العين والنصر، ولا بد من بذل كل ما نملك للحصول على نقاطهما، وعدم الارتخاء”.

ولفت المدير الفني البرازيلي للاتحاد انتباه فريقه إلى أن نادي العين الذي هبط إلى الدرجة الأولى أصبح يلعب دون ضغوط.

ويحتل الاتحاد المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 50 نقطة قبل جولتين من نهاية المسابقة بفارق 3 نقاط عن التعاون صاحب المركز الرابع ونقطة عن الشباب صاحب المركز الثاني، و 5 نقاط عن الهلال المتصدر.

“كاريلي” يوجه هذه الرسالة للاعبي “الاتحاد” بخصوص “هدف الموسم”

اخبار رياضية
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