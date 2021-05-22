الكشف عن تفاصيل عرض النصر لضم “ستراندبيرج”.. و”الحزم” يضع شروطه

كشفت مصادر صحفية، اليوم السبت، عن اقتراب مجلس إدارة نادي النصر، برئاسة مسلي آل معمر، في الحصول على خدمات مهاجم الحزم المعار إلى أبها السويدي ستراندبيرج.
وقالت المصادر، وفقًا لصحيفة “الرياضية” إن النصر يرغب في الحصول على خدمات ستراندبيرج، بعد أن دخلوا في مفاوضات جادة مع ناديه الأصلي.
وأوضحت المصادر، أن النصر قدم عرضا باستعارة ستراندبيرج، لمدة موسم واحد مع أفضلية الشراء في الموسم الذي يليه.
وتابعت المصادر، أن إدارة الحزم تشترط مبلغ مليون ونصف المليون يورو من أجل التنازل عن اللاعب بنظام الإعارة، أو مليونين ونصف المليون يورو لبيع عقده.
واختتمت المصادر، أن إدارة النصر وضعت فابيو أبرو هداف الباطن بديلا لستراندبيرج في حال تعثر المفاوضات.