“آل الشيخ”: إقناع الإخوانجي بخطر الثورات يشبه إقناع الزوجة بمنافع تعدد الزوجات

شبّه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ إقناع الشخص الإخوانجي بخطر الثورات، بمن يحاول إقناع الزوجة بمنافع تعدد الزوجات.
وقال آل الشيخ في تغريدة عبر حسابه في” تويتر”: “إن جلوسك مع إخوانجي (سيما السروري الأفعى الدفانة) تبين له خطر الثورات والخروج على الحكام، كجلوسك مع زوجتك تبيّن لها منافع تعدد الزوجات”.
وكان آل الشيخ ذكر في تصريحات سابقة أن جماعة الإخوان المسلمين فرّخت جماعات كالصحوة وداعش والنصرة والقاعدة والجهاد والتكفير والهجرة، وهم يزرعون هذه القواعد، ثم يقومون باستعمالها في الأوقات التي يرون أنها مناسبة للانقضاض على وطن معين. وفق “أخبار 24”.