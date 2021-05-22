بالفيديو.. شاب يصنع عربات الفود ترك ويصدرها للخارج بعد أن كان يستوردها

تمكن مواطن شاب يعيش في جدة من تصنيع عربات الفود ترك بجودة عالية، ويقوم حاليا بتصديرها، بعد أن كان يستوردها جاهزة سابقا من الخارج ويتاجر فيها.
وقال الشاب محمد، في لقاء مع برنامج mbc في أسبوع، إنه كان موظفا للصيانة في إحدى شركات الطيران، ثم عمل في استيراد وتجارة عربات الطعام، وإن أغلبها كان يصل في البداية غير مطابق للمواصفات السعودية، والآن أصبح يصنعها في المملكة بجودة عالية.
وأوضح أنه الآن لديه مصنع كبير للإنتاج المحلي والتصدير لدول الخليج، ويشمل جميع مراحل العمل بما فيها التصميم والدهانات والأرفف والعوازل، وغيرها، ويطمح في التصدير لدول العالم. وفق “أخبار 24”.
قصة نجاح لـ”صنع في السعودية” بعد أن كان يستورد “الفوت ترك” من الخارج أصبح يصنعها ويصدرها للخارج.. القصة كاملة مع نزار العلي@100_Nizar
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— في أسبوع MBC (@MBCinaWeek) May 22, 2021