بالصور.. هل تؤلمك أربطة يديك ورجليك؟ تعرّف على الأسباب والعلاج

مع تقدم العمر تبدأ الغضاريف، وهي مادة إسفنجية تحمي أطراف العظام، في الجفاف والتصلب، وتسبب آلاما في الأربطة.
ورغم أن الجسم ينتج سائلاً لزجاً لتكون حركة المفاصل سلسة فإنها لا تعمل كما كانت، وليس هذا السبب الوحيد، بل هناك أسباب أخرى لآلام الأربطة نستعرضها على النحو التالي:
1- النوم لساعات طويلة
عندما ننام لساعات طويلة فإن السائل المساعد للمفاصل على الحركة بسهولة لا يمكنه أداء وظيفته كما ينبغي، ولهذا تستيقظ وركبتاك أو يداك متصلبتان ومنتفختان، لذا حاول التحرك أكثر خلال اليوم.
2- هشاشة العظام
المفصل هو حيث تلتقي عظمتان تغطيان بالغضروف، ما يمنعهما من الاحتكاك، لكنه قد يتآكل بمرور الوقت أو نتيجة إصابة، فإذا تلاشى الغضروف تصطدم العظام معا وقد تتأثر بسبب الهشاشة، فيحدث التصلب والانتفاخ والألم، وعلاجه بتقليل الأعمال التي تزعج المفصل، وتناول الأدوية أو إجراء جراحة.
3- التهاب المفاصل الروماتويدي
يحدث أن يهاجم الجهاز المناعي بطانة المفاصل، كما قد يؤثر التهاب المفاصل الروماتويدي على مفاصل الرسغ أو الأصابع، أو مكان آخر في الجسم، مسببا ألمًا وتيبسًا مستمرين، مع حدوث الالتهاب، ويكون العلاج بالأدوية وتناول طعام جيد، والاستمرار في الحركة.
4- التهابات أخرى في المفاصل
توثر الالتهابات غالبا على العمود الفقري، وتسبب تيبس الوركين أو اليدين أو القدمين، ومنها التهاب الفقار اللاصق، والتهاب المفاصل المعدي، والتهاب المفاصل الصدفي، وتظهر أعراضه في تورم الأصابع والأظافر.
5- فيبروميالغيا
تسبب هذه الحالة المزمنة آلامًا في المفاصل والعضلات، إلى جانب مشاكل النوم والحالة المزاجية والذاكرة، وقد تنتج عن الإصابة بمرض أو عملية جراحية أو ضغط شديد، لكنها لا تلحق الضرر بالمفاصل كما يحدث مع التهاب المفاصل.
6- الألم العضلي الليفي
لا يوجد له علاج ويمكن لاختصاصي العلاج الطبيعي اقتراح تمارين خاصة للمساعدة، كما يمكن أيضًا تجربة إحدى تقنيات الاسترخاء مثل التنفس العميق أو ممارسة اليوجا، ما يساعد على التمدد وتقوية العضلات والأوتار.
7-علاج إصابة المفصل
علاج هذه الحالات سهل، وأول شيء تفعله هو منح المفصل قسطًا من الراحة وتناول مسكنات للألم لا تحتاج إلى وصفة طبية، مع لبس جبيرة ووضع الثلج على مكان الألم، وقد تحتاج إلى القيام ببعض التمارين أو الحقن بدواء أقوى. وفق “أخبار 24”.
8- ممارسة الرياضة
كلما حركت المفاصل قل احتمال تيبسها، ويساعد في ذلك المشي حول المبنى، لتقوية العضلات التي تدعم المفاصل، وتحافظ على قوة العظام، وتحسن التوازن، وتحرق السعرات الحرارية، وابدأ ببطء حتى لا تتأذى.
9- العلاج بالحرارة والثلج
إذا كانت مفاصلك شديدة التصلب في الصباح، حاول الاستحمام بماء ساخن، ليتدفق الدم إليها ويمكن أيضًا وضع ضمادات طبية حرارية رطبة، على مكان التيبس لمدة 15-20 دقيقة، أو ضع الثلج على المفصل المؤلم، لتوسيع الأوعية الدموية ليتدفق الدم فيها، لكن استخدم منشفة لحماية البشرة.