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أخبار محلية > بالفيديو.. استشاري أمراض معدية يُعلق على استمرار تذبذب مؤشر “كورونا” في المملكة ويرد على ما يُشاع عن اللقاح
23/05/2021   8:48 ص

بالفيديو.. استشاري أمراض معدية يُعلق على استمرار تذبذب مؤشر “كورونا” في المملكة ويرد على ما يُشاع عن اللقاح

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علّق استشاري الأمراض المعدية الدكتور طارق الأزرقي، على تذبذب مؤشر حالات الإصابة بـ”كورونا” في المملكة خلال الفترة الأخيرة ما بين 800 إلى 1000 إصابة وأكثر، بأنه أمر غير مقلق.  

وقال خلال مداخلة مع قناة “الإخبارية”، إن تعاطي أكثر من 40 % من أفراد المجتمع للقاح المضاد لفيروس كورونا منع من الدخول في موجة ثانية، مبيناً أن الفيصل في تحجيم الجائحة هو أخذ اللقاح.  

وأضاف أن الجرعة الأولى من اللقاح تعطي فقط مناعة جزئية بعد 14 يوماً، وبأخذ الجرعة الثانية تكتمل المناعة، مبيناً أنه تم رصد بعض الحالات التي أصيبت بالفيروس بعد أخذ الجرعتين، ولكن الإصابة تكون طفيفة ولا تذكر لأن الأجسام المضادة التي تكونت في الجسم تكون قوية جداً.   وفق “أخبار 24”.

وحول التخوف من أخذ اللقاح لأنه يُسبب بعض المشاكل مثل الحساسية وغيرها، أكد أن هذا أمر غير صحيح، لافتاً إلى أن اللقاح آمن جداً وهو الحل الوحيد لتجنب العناية المركزة والتعب الشديد خاصة لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة. 

 

بالفيديو.. استشاري أمراض معدية يُعلق على استمرار تذبذب مؤشر “كورونا” في المملكة ويرد على ما يُشاع عن اللقاح

أخبار محلية
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