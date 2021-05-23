بالفيديو.. “المسند” يوضح سبب الموجة الحارة.. وينصح بهذه المناطق للسياحة بالصيف

أوضح أستاذ المناخ بجامعة القصيم، الدكتور عبدالله المسند، سبب الموجة الحارة غير المُعتادة على المملكة حالياً، متوقعاً بأن تنتهي قريباً وتعود الأجواء لطبيعتها.
وقال المسند، إن سبب تلك الموجة الحارة القياسية هو وجود مرتفع جوي فوق سطح الأرض بالمملكة، والذي يتسبب في ارتداد الهواء الساخن الحار الذي يصعد إلى الأعلى مرة أخرى للأرض.
ونوه في مداخلة مع برنامج “MBC في أسبوع” على قناة “mbc“، إلى أن كميات الأمطار في هذا الموسم كانت قليلة جداً وهو ما سيؤثر على موسم الغبار، مبيناً أنه لا توجد مؤشرات على مدى شدة حرارة الصيف المقبل. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن طقس المملكة لا يسمح بالسياحة الداخلية خلال فصل الصيف خاصةً في ساعات النهار، باستثناء المناطق الجنوبية الغربية المُتمثلة في مرتفعات جازان ونجران وعسير والباحة والطائف أو فوق جبال مدين (جبال اللوز).
د.عبدالله المسند يكشف سبب الموجة الحارة في معظم مناطق السعودية
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— في أسبوع MBC (@MBCinaWeek) May 22, 2021