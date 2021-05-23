بالفيديو.. طبيب سعودي مبتعث ينجح في إعادة البصر لمريض فرنسي بطريقة مبتكرة

نجح الطبيب السعودي المبتعث من جامعة الملك عبدالعزيز في رابغ، الدكتور عمرو أبو خشبة والمختص في جراحة شبكية العين، ضمن البرنامج السعودي الفرنسي الطبي، في إعادة البصر لمريض فرنسي بطريقة مبتكرة.
وقال الدكتور أبو خشبة إنه تمكن هو وزملاؤه في مستشفى لا كروا روس الجامعي في مدينة ليون الفرنسية، من زراعة عدسة جديدة لمريض شبه فاقد للبصر، مشيراً إلى أنها لم تجر زراعتها إلا لعشرات الأشخاص حول العالم.
وأضاف أن الطريقة المستخدمة تمتاز بسرعة الإنجاز وتقليل طول الشق والاستغناء عن تثبيت العدسة بالخياطة داخل العين وهذا هو الفرق بين الطريقة القديمة والحديثة، إلى جانب تغيير محور العدسة لتقليل الثقوب، مبيناً أن العملية استغرقت قرابة الساعة ونصف وتكللت بالنجاح.
وأشار إلى أن الاختلاف الذي قام به يكمن في تغيير زاوية العدسة من صفر إلى مائة وثمانين، وتحريكها على محور 10 إلى 15 درجة بحيث يسهل وضعها في داخل العين، وبشكل فني قُلل عدد الثقوب باستخدام نفس مكان زراعة العدسة، من خمسة ثقوب إلى ثلاثة ثقوب ثابتة لا تتغير. وفق “أخبار 24”.
وأكد أن العملية والطريقة المختلفة لزراعة العدسة لقيت إشادة كبيرة من زملائه الفرنسيين في المستشفى، والآن تجري المحاولات لتطبيقها على أكثر من حالة للتأكد بشكل كامل من مدى فاعليتها، مبيناً أن الابتعاث فرصة ممتازة لتطبيق ما تعلمه في وطنه.
#فيديو_واس| فكرة مبتكرة يطبقها طبيب سعودي مبتعث لفرنسا تعيد البصر لمريض فرنسي.#واس_عام pic.twitter.com/6wNeX1PSC3
— واس العام (@SPAregions) May 22, 2021