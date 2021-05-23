نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > بالفيديو.. “الطيران المدني” يُبرز أنشطته في الأيام الأولى للسماح بالسفر إلى الخارج
23/05/2021   8:47 ص

بالفيديو.. “الطيران المدني” يُبرز أنشطته في الأيام الأولى للسماح بالسفر إلى الخارج

+ = -
534

أبرزت الهيئة العامة للطيران المدني، الأنشطة والجهود التي قامت خلال الفترة من 16 إلى 22 مايو الجاري، والتي تزامنت مع تسيير عدد من الرحلات الدولية.  

وأوضحت الهيئة، أنها أصدرت خلال تلك الفترة تعميماً للناقلات الجوية بشأن تسجيل بيانات المسافرين المُحصنين القادمين إلى المملكة قبل وصولهم، إلى جانب مواصلة تنفيذ الجولات الرقابية بالمطارات.  

ولفتت إلى أنها أطلقت الحملة التوعوية “استعداداً للصعود” بالتزامن مع السماح بسفر المواطنين إلى الخارج، بالإضافة إلى إصدار الدليل الإرشادي للمُسافر بنسخة مُحدثة بالتزامن مع السماح بسفر المواطنين إلى الخارج. وفق “أخبار 24”. 

وأشارت إلى أنها اختتمت خلال هذا الأسبوع مشاركتها في معرض سوق السفر العربي 2021 بدبي، كما جرى خلال تلك الفترة تسيير عدد من الرحلات الدولية إلى الخارج من مطارات المملكة. 

 

بالفيديو.. “الطيران المدني” يُبرز أنشطته في الأيام الأولى للسماح بالسفر إلى الخارج

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885154722.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.