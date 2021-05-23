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أخبار محلية > هل يحق لمن توقف دعمه بـ”حساب المواطن” بسبب البيانات العودة مجدداً؟.. البرنامج يوضح
23/05/2021   8:50 ص

هل يحق لمن توقف دعمه بـ”حساب المواطن” بسبب البيانات العودة مجدداً؟.. البرنامج يوضح

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أوضح برنامج “حساب المواطن”، مصير المُستفيد الذي تم إيقاف حسابه ودفعات الدعم المُخصص له بسبب أخطاء في بياناته بالبرنامج، قبل أن يتدارك الأمر ويقوم بتصحيحها.  

وجاء توضيح البرنامج في رده على استفسار من أحد الأشخاص، حول مصير حسابه بعد إغلاقه بسبب أخطاء بالبيانات رغم تصحيحها، وهل يمكن إعادة تفعيل حسابه.  

وبيّن أنه نظراً لعدم تصحيح البيانات وتقديم اعتراض خلال الفترة المسموحة والمُحددة مسبقاً بـ 90 يوماً، فقد تم إيقاف الحساب بالبرنامج.   وفق “أخبار 24”.

وأضاف أنه تم أيضاً تعليق استقبال أي طلب جديد للمُتقدمين للحصول على الدعم من خلال البرنامج. 

هل يحق لمن توقف دعمه بـ”حساب المواطن” بسبب البيانات العودة مجدداً؟.. البرنامج يوضح

أخبار محلية
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