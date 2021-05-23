بالفيديو.. مواطنة تروي تجربتها في إنتاج “الموز الأحمر” بأكبر مزرعة بجازان

روت مواطنة سعودية تجربتها في زراعة نوع نادر من الموز في المملكة يُطلق عليه اسم “الموز الأحمر”.
وقالت المواطنة زليخة الكعبي التي تمتلك أكبر مزرعة للموز في جازان، خلال مداخلة مع قناة “الإخبارية”، إنها كانت في زيارة لجنوب أفريقيا وأعجبت بـ”الموز الأحمر” هناك، وأخذت مجموعة من الأشجار ودمجتها مع بعض الأنسجة قبل أن تضعها في شتلة بالمملكة.
ولفتت إلى أنها سوف تحصل على ثمرة إنتاجها من الموز الأحمر خلال الـ10 أيام المقبلة، مبينةً أنها تحتاج إلى قنوات تسويقية لدعمها وباقي المزارعين في مواجهة من سيطرة العمالة الوافدة على الأسواق وبخس أسعار المنتجات. وفق “أخبار 24”.
فيديو | لأول مرة في #المملكة.. المواطنة “زليخة الكعبي” تنتج الموز “الأحمر” في أكبر مزرعة للموز في السعودية.. وتحارب من العمالة الوافدة وتشكو نقص الدعم في التسويق#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/oZRg3HXGGr
— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) May 22, 2021