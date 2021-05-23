مفاجأة بشأن مفاوضات النصر لضم “ستراندبيرج”

كشف مصادر صحفية، عن آخر تطورات اهتمام مجلس إدارة النصر، بالتعاقد مع مهاجم نادي الحزم والمُعار إلى أبها، اللاعب السويدي كارلوس ستراندبيرج.
وقالت المصادر، وفقًا لبرنامج “الحصاد الرياضي”، إن إدارة نادي الحزم لم تتلق حتى الآن أي عرض رسمي من نادي النصر لكسب خدمات المهاجم السويدي، خلال فترة الانتقالات الصيفية.
وكانت تقارير صحفية، أشارت خلال الساعات الماضية، إلى أن النصر يرغب في الحصول على خدمات ستراندبيرج، من خلال تقديم عرض لناديه الأصلي، باستعارة اللاعب لمدة موسم واحد مع أفضلية الشراء في الموسم الذي يليه.وفق “أخبار 24”.