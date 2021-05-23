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اخبار رياضية > “البلوي”: لم نوقع مع أي مدرب لخلافة “كاريلي” حتى الآن.. وهذا هو هدفنا
23/05/2021   2:12 م

“البلوي”: لم نوقع مع أي مدرب لخلافة “كاريلي” حتى الآن.. وهذا هو هدفنا

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كشف المدير التنفيذي لنادي الاتحاد، حامد البلوي، حقيقة الأنباء التي ترددت خلال الساعات القليلة الماضية، بشأن التعاقد مع مدرب روماني، لقيادة الفريق في الموسم المقبل، خلفا للمدرب البرازيلي فابيو كاريلي.

وقال “البلوي”، وفقًا لبرنامج “الديوانية”: “لم نوقع مع أي مدرب حتى الآن.. وفي 30 مايو سنحدد مصير كاريلي، وحتى الآن لم نتخذ أي قرار في هذا الشأن”، مضيفًا: “هدفنا الأول هو تحقيق البطولة العربية”.

وكانت مصادر صحفية، أشارت إلى أن مجلس إدارة الاتحاد، استقر على تعيين مدرب روماني بدلاً من البرازيلي فابيو كاريلي، الذي سينتهي عقده مع الفريق في نهاية الموسم الحالي.وفق “أخبار 24”.

“البلوي”: لم نوقع مع أي مدرب لخلافة “كاريلي” حتى الآن.. وهذا هو هدفنا

اخبار رياضية
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