الأهلي يحسم الجدل بشأن مصير محترفه الألماني “مارين”

ذكرت مصادر صحفية، اليوم الأحد، أن مجلس إدارة الأهلي، برئاسة ماجد النفيعي، حسم مصير محترف الفريق، اللاعب الألماني ماركو مارين، الذي تنتهي إعارته للرائد بنهاية الموسم الجاري.
وقالت المصادر، وفقًا لصحيفة “البلاد”، إن إدارة الأهلي قررت الاستغناء عن خدمات مارين، بعد عودته من الإعارة، وذلك لعدم حاجة الفريق لجهوده خلال الفترة المقبلة.
وكان الأهلي قد قرر إعارة مارين للرائد خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، وشارك في 9 مباريات بدوري المحترفين، صنع خلالها 3 أهداف.
يذكر أن القيمة التسويقية لمارين تبلغ 6 ملايين يورو؛ حيث تم التعاقد معه في يناير العام الماضي بمقابل 2.25 مليون يورو، قادماً من رد ستار بطل صربيا.