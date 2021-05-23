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اخبار رياضية > إصابة الفارسة مضاوي القحطاني بكسور في فقرات الرقبة أثناء التدريبات
23/05/2021   2:12 م

إصابة الفارسة مضاوي القحطاني بكسور في فقرات الرقبة أثناء التدريبات

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تعرضت الفارسة السعودية مضاوي القحطاني، لإصابة أثناء التدريبات أدت إلى كسور في فقرات الرقبة.

وقالت أريح القحطاني شقيقة الفارسة مضاوي، إن شقيقتها تعرضت لإصابة أثناء التدريبات أدت إلى كسور في فقرات الرقبة، مشيرة إلى أنها خضعت لعملية جراحية جراء الإصابة، سائلة المولى عز وجل أن ينعم عليها بالشفاء العاجل.

وتعد مضاوي القحطاني هي أول فارسة سعودية بعد حصولها على رخصة خيال من ميدان الجنادرية، كما أنها أسست أول مدرسة ركوب خيل نسائية في الجنادرية عام 2016.

وفق “أخبار 24”.

إصابة الفارسة مضاوي القحطاني بكسور في فقرات الرقبة أثناء التدريبات

اخبار رياضية
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