إصابة الفارسة مضاوي القحطاني بكسور في فقرات الرقبة أثناء التدريبات

تعرضت الفارسة السعودية مضاوي القحطاني، لإصابة أثناء التدريبات أدت إلى كسور في فقرات الرقبة.
وقالت أريح القحطاني شقيقة الفارسة مضاوي، إن شقيقتها تعرضت لإصابة أثناء التدريبات أدت إلى كسور في فقرات الرقبة، مشيرة إلى أنها خضعت لعملية جراحية جراء الإصابة، سائلة المولى عز وجل أن ينعم عليها بالشفاء العاجل.
وتعد مضاوي القحطاني هي أول فارسة سعودية بعد حصولها على رخصة خيال من ميدان الجنادرية، كما أنها أسست أول مدرسة ركوب خيل نسائية في الجنادرية عام 2016.
اللهم ربنا رب السماوات والأرض
اللهم أنت القادر على كل شئ
محصي الشئ ومبدئه ومعيده
اللهم يا من تقول للشئ كن فيكون
يا كريم أتمم عليها شفائها
اللهم لا تجعلها تعاني أي ألم
اللهم سكن كل آلامها وأوجاعها
يارب اجعل عمليتها ناجحة
ولا تجعلها تعاني اي مضاعفات
امين يارب العالمين 🙏🏻 pic.twitter.com/tsPegG2nbd
— أريج بنت حمد العرجي القحطاني (@AlQahtaniAreej1) May 22, 2021
وفق “أخبار 24”.