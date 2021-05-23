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اخبار رياضية > “المسابقات”: لا نمانع بإقامة مباراة الاتحاد والعين قبل موعدها بيوم.. ولكن بشرط
23/05/2021   2:12 م

“المسابقات”: لا نمانع بإقامة مباراة الاتحاد والعين قبل موعدها بيوم.. ولكن بشرط

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قال رئيس لجنة المسابقات في رابطة دوري المحترفين، أحمد الراشد، إنه لم يمنع فريق الاتحاد من لعب مواجهته مع العين على ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية في الشرائع.

وقال رئيس لجنة المسابقات، لصحيفة “الرياضية”: “تحدثت مع حامد البلوي، وقلت إننا لا نمانع بأن تجرى المباراة قبل الموعد بيوم، ولكن بشرط أن تأتوا بموافقة نادي العين، وهذا شيء طبيعي في ظل ظروف الطيران وأمور أخرى”.

وتابع أحمد الراشد: “الاتحاد لم يأت بموافقة نادي العين على نقل المواجهة للشرائع، مما دعانا إلى تثبيتها على رديف الجوهرة”.

ويحتل الاتحاد المركز الثالث بجدول ترتيب فرق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 50 نقطة، ويواجه العين في الجولة المقبلة الـ29 بدوري المحترفين، الثلاثاء المقبل.

“المسابقات”: لا نمانع بإقامة مباراة الاتحاد والعين قبل موعدها بيوم.. ولكن بشرط

اخبار رياضية
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