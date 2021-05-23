توقع الإعلامي الرياضي، عبدالعزيز المريسل، أن يتوج فريق الهلال، بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الجاري (2020-2021).
وقال “المريسل”، في تصريحات لبرنامج “الحصاد الرياضي”: “أبارك لرئيس الهلال فهد بن نافل على تحقيق هذا الدوري، رقم 17 ليتساوى مع نادي النصر في عدد بطولات الدوري”.
وتابع: “أقدم التهاني لهم لأن لديهم فريقًا يملك الحظ القوي”، مشيرًا: “فريق الهلال حسم دوري المحترفين من البداية ولم ينتظر مباراة التعاون اليوم ليؤكد تتويجه”.وفق “أخبار 24”.
وقبل مباراة اليوم يحتل الهلال المركز الأول في جدول ترتيب فرق أندية دوري المحترفين، برصيد 55 نقطة -وحال فوزه على التعاون سيحقق لقب الدوري-، فيما يحتل الفريق المنافس المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 47 نقطة.
عبدالعزيز المريسل : نبارك للهلاليين “الدوري” رقم ١٧ ليعادل النصر في عدد بطولات الدوري.
الحصاد الرياضي … pic.twitter.com/MsqloZcYDB
— قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) May 22, 2021