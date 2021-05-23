وقبل مباراة اليوم يحتل الهلال المركز الأول في جدول ترتيب فرق أندية دوري المحترفين، برصيد 55 نقطة -وحال فوزه على التعاون سيحقق لقب الدوري-، فيما يحتل الفريق المنافس المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 47 نقطة.