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اخبار رياضية > “المحياني” يستعين باسم جديد في الجهاز الإداري بالأهلي
23/05/2021   2:11 م

“المحياني” يستعين باسم جديد في الجهاز الإداري بالأهلي

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كشفت مصادر صحفية، اليوم السبت، أن المدير التنفيذي لكرة القدم في النادي الأهلي، موسى المحياني، قرر تعيين اسم جديد في الجهاز الإداري بالنادي.

وقالت المصادر، وفقًا لصحيفة “عكاظ”، إن المحياني، قرر الاستعانة بمدير الكرة السابق أحمد بامعوضة، لإدارة الكرة حتى نهاية الموسم الحالي.

وكان فريق الأهلي سقط أمام نظيره الهلال بخمسة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الـ28 بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويواجه الأهلي في مباراته المقبلة نظيره أبها يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من دوري المحترفين.

“المحياني” يستعين باسم جديد في الجهاز الإداري بالأهلي

اخبار رياضية
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