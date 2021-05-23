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اخبار رياضية > بالفيديو.. سالم الدوسري يفوز بأجمل هدف في الجولة الـ28 من دوري المحترفين
23/05/2021   2:11 م

بالفيديو.. سالم الدوسري يفوز بأجمل هدف في الجولة الـ28 من دوري المحترفين

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اختير هدف نجم فريق الهلال سالم الدوسري، في شباك مرمى فريق الأهلي، كأجمل أهداف الجولة الـ28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ونشر الحساب الرسمي لبطولة دوري المحترفين، عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، اليوم السبت، مقطع فيديو للهدف، وعلق عليه: “باختياركم.. هدف الدوسري، في شباك الأهلي، يحصل على هدف الجولة الـ28”.

ونافس “الدوسري” على الهدف الأجمل في الجولة الماضية، هدف لاعب العين بادو نديياي، في شباك نظيره الشباب، وهدف نجم الشباب كريستيان جوانكا، في مرمى شباك العين.وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. سالم الدوسري يفوز بأجمل هدف في الجولة الـ28 من دوري المحترفين

اخبار رياضية
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