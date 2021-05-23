“الشلهوب” لنجوم الهلال قبل موقعة الحسم: اجعلوها أجمل 90 دقيقة

وجه نجم الهلال والمنتخب الوطني السابق، محمد الشلهوب، رسالة إلى نجوم الفريق، قبل المباراة المرتقبة أمام التعاون، غدًا الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ29 بدوري المحترفين.
ونشر “الشلهوب” عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، صورة للاعبي الهلال، وعلق عليها: “اجعلوها أجمل 90 دقيقة”.
ويحتل فريق الهلال المركز الأول في جدول ترتيب فرق دوري المحترفين، برصيد 55 نقطة بينما التعاون يوجد بالمركز الرابع وفي رصيده 47 نقطة.وفق “أخبار 24”.
أجعلوها أجمل 90 دقيقة 💙 pic.twitter.com/WZ2G4pyQDu
— محمد الشلهوب (@mbsh_10) May 22, 2021