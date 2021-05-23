الاتحاد يتفق مع مدرب روماني لخلافة “كاريلي”

كشف الإعلامي الرياضي، عادل الماس، أن مجلس إدارة نادي الاتحاد، برئاسة أنمار الحائلي، استقر على تعيين مدرب جديد بدلاً من البرازيلي فابيو كاريلي، الذي سينتهي عقده مع الفريق في نهاية الموسم الحالي.
وقال الماس، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “المفاوض الاتحادي توصل لاتفاق مبدئي مع المدرب كوزمين اولاريو.. رغم وجود ملفات لأسماء مدربين اوروبيين ولاتينين”.
وأوضح الإعلاميي الرياضي: “لكن المفاوض الاتحادي استقر على المدرب الروماني كوزمين اولاريو.. وتوقيع العقد النهائي في شهر يونيو المقبل”.
كما ذكرت مصادر، وفقًا لبرنامج “الديوانية”، أن الاتحاد اتفق مع مدرب روماني لتدريب الفريق الموسم المقبل، وتم تحديد البرتغال كمعسكر للفريق، وأن مباراة النصر ستكون الأخيرة للبرازيلي فابيو كاريلي.وفق “أخبار 24”.
ويحتل الاتحاد المركز الثالث بجدول ترتيب فرق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 50 نقطة، ويواجه العين في الجولة المقبلة الـ29 بدوري المحترفين.
خاص /
المفاوض الاتحادي توصل لاتفاق مبدئي مع المدرب كوزمين اولاريو .. رغم وجود ملفات لاسماء مدربين اوروبيين ولاتينين.. لكن المفاوض الاتحادي استقر على المدرب كوزمين اولاريو ..وتوقيع العقد النهائي في شهر يونيو القادم @ittihad pic.twitter.com/ndgL1LtbyI
— Adel Almas (@almas_adel) May 22, 2021