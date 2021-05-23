“القاسم” يوجه رسالة هامة إلى لاعبي التعاون من أجل الفوز على الهلال

وجه رئيس مجلس إدارة نادي التعاون السابق، محمد القاسم، رسالة إلى لاعبي الفريق، قبل مواجهة الهلال المقرر لها غدًا الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ29 بدوري المحترفين.
وقال “القاسم”، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “ربي توفيقك غداً وبحول الله فوز للذئاب.. ورسالتي لكل لاعب غداً استمتع بالمباراة فأنت تلعب دون ضغوط”.
وتابع: “فقط استمتع وأظهر ما لديك وتأكد أنك بإذن الله في الأخير سوف تنتصر.. الأهم أن تخرج راضياً عن نفسك قبل رضا الجماهير عنك”. وفق “أخبار 24”.
وقبل مباراة الغد يحتل الهلال المركز الأول في جدول ترتيب فرق أندية دوري المحترفين، برصيد 55 نقطة -وحال فوزه على التعاون سيحقق لقب الدوري-، فيما يحتل الفريق المنافس المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 47 نقطة.
ربي توفيقك غداً
وبحول الله فوز للذئاب.
ورسالتي للاعبين غداً
استمتع بالمباراة فانت تلعب بدون ضغوط
فقط استمتع واظهر مالديك وتاكد إنك
باذن الله في الاخير سوف تنتصر
الاهم ان تخرج راضياً عن نفسك قبل رضاء الجماهير عنك.
— محمد القاسم (@malqassm2) May 22, 2021