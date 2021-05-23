بالفيديو.. “الرياضة” تكشف عن مخالفات عودة الجماهير للملاعب.. وتراهن على الوعي الفترة المقبلة

أعربت وزارة الرياضة عن سعادتها، بالحضور الجماهيري خلال الجولة الـ28 من منافسات دوري كأس الامير محمد بن سلمان، رغم رصد عدد من المخالفات.
وأكد وكيل وزارة الرياضة لشؤون الإعلام والعلاقات، رجاء الله السلمي، أن الجولة الماضية شهدت حضورا جماهيريا في 6 مباريات بمجموع 16050 متفرجا، مشدداً على أنه يراهن على الوعي الجماهيري خلال الفترة المقبلة.
وكشف السلمي، عن رصد 59 مخالفة على الجماهير في هذة الجولة وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، إضافة إلى رصد 53 مخالفة على منسوبي الأندية ويتم تطبيق العقوبات عليهم من قبل الاتحاد السعودي لكرة القدم. وفق “أخبار 24”.
كما تم رصد مخالفات بالصالات والمراكز الرياضية، بناء على جولات ميدانية حيث تم رصد 37 مخالفة للأفراد الممارسين للرياضة ورصد 173 على الصالات والمراكز الرياضية.
فيديو | الرياضة: تم حضور 16050 متفرجا الجولة الماضية وتم رصد 59 مخالفة بين الجماهير #الإخبارية#نشرة_النهار pic.twitter.com/326N3EK2j4
— الإخبارية – رياضة (@sport_ekh) May 23, 2021