“الداخلية”: تسجيل 25 ألف مخالفة للإجراءات الاحترازية بكورونا خلال أسبوع

كشفت وزارة الداخلية عن تسجيل 25 ألف مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا في جميع المناطق خلال أسبوع.
وأوضحت أن أعلى المخالفات سُجلت في منطقة الرياض بواقع 8.7 ألف مخالفة، تليها منطقة مكة المكرمة بـ 5.2 ألف، ثم المنطقة الشرقية بـ 3.1 ألف.
وأضافت أن نجران شهدت أقل المخالفات لإجراءات كورونا بـ 176 تليها جازان بـ 287 وعسير بـ 400 مخالفة.
خلال أسبوع .. 25101 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا (كوفيد – 19). pic.twitter.com/qRq0RuDF1f
— وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) May 23, 2021
وفق “أخبار 24”.