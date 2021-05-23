وعدهن بالزواج.. حبس كويتي نصب على 30 فتاة واستولى على مليون دولار

أحالت الإدارة العامة للتحقيقات بالكويت، مواطنًا كويتيًا، اتُّهم بالنصب على 30 فتاة وإيهامهن بالزواج، بعدما حصل منهن على 300 ألف دينار، إلى السجن المركزي لمدة 10 أيام.
وكانت مجموعة من الفتيات قد تقدمن إلى المباحث، واتهمن المواطن بأنه نصب عليهن، وأوهمهن بأنه من الأثرياء، وكان يعد كل واحدة منهن بالزواج ثم يتحصل منها على مبالغ مالية للدخول معه في شراكة ثم يتوارى عن الأنظار.
وقال مصدر أمني، وفقا لـ”الأنباء الكويتية”، إن المتهم حاول إنكار الاتهامات، إلا أن جهات التحقيق واجهته بالبلاغات المقدمة بحقه وكذلك تظاهره بالثراء الفاحش من خلال سيارات مستأجرة وفلل تعود لأصدقاء وخداع ضحاياه بأنه ثري.
وأشار المصدر إلى أن آخر مبلغة ذكرت أن المدعي عليه، سلبها 52 ألف دينار بعدما تعرف عليها في وسائل التواصل الاجتماعي وتواصل معها في برنامجي “انستغرام” و”سناب شات”. وفق “أخبار 24”.
وتابع، أن الشاكية أيقنت بأنها وقعت ضحية نصب واحتيال، وحاولت التواصل معه فصدمت من قيامه بحظرها في جميع برامج التواصل الاجتماعي، وهنا تقدمت ببلاغ.