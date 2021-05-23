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أخبار محلية > المؤبد لـ4 متهمين قتلَوا سعودياً بالقاهرة بغرض السرقة
23/05/2021   6:36 م

المؤبد لـ4 متهمين قتلَوا سعودياً بالقاهرة بغرض السرقة

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قضت محكمة جنايات القاهرة، أمس (السبت)، بمعاقبة 4 مصريين متهمين بقتِل مواطن سعودي بهدف السرقة، بالسجن المؤبد.

وأمرت المحكمة بمصادرة المضبوطات، وألزمت المتهمين بالمصاريف الجنائية مع تغريم الأول 10 آلاف جنيه.

وكانت عصابة مكونة من فتاتين وشابين، قد أقدمت في أغسطس 2020 على قتَل المواطن، الذي يسكن بحي السيدة زينب بالقاهرة، فيما أكدت التحريات أن الجريمة تمت بدافع السرقة، حيث اشتركت المتهمة وصديقتها وشابان آخران في الاعتداء على المجني عليه وتخديره مستغلين العلاقة التي تربطه بالمتهمة الرئيسية. وفق “أخبار 24”.

المؤبد لـ4 متهمين قتلَوا سعودياً بالقاهرة بغرض السرقة

أخبار محلية
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