حرصت إدارة الحدائق والتجميل في بلدية الخبر، على زرع الأشجار الجمالية والمثمرة والظل، حيث وصلت إلى 100 ألف شجرة، بينها أكثر من 7 آلاف شجرة بونسيانا.
وقال مدير إدارة الحدائق والتجميل، المهندس رائد السعيد، إن البلدية تحرص على أنواع جديدة من الأشجار، وإشراك القطاع الخاص، والقطاع التعليمي.
وأضاف السعيد، خلال مداخلة مع قناة “السعودية”، أنه روعي عند زراعة هذه الأشجار أن تكون أصنافها ملائمة للبيئة، وتستهلك نسبة مياه محدودة.
وأشار إلى أن بلدية محافظة الخبر، قدمت مبادرات لتشجير المنطقة، بينها المشاركة في اليوم العالمي للتطوع بزراعة أكثر من 600 شجرة جاتروفا ونيم، وزراعة أكثر من 3 آلاف شجرة بونسيانا بالاشتراك مع القطاع الخاص في اليوم العالمي للبيئة.
وتابع، أنه من بين المبادرات، زراعة الأشجار المثمرة في الحدائق والمتنزهات العامة، كأشجار الليمون والتوت والمانجو والتين، في عدة مواقع من المحافظة وتوزيع الثمار على الزوار.
وفق “أخبار 24”.