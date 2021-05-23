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أخبار محلية > خادم الحرمين يأمر بمنح رئيس الحرس الملكي وشاح الملك عبدالعزيز من الطبقة الثانية
24/05/2021   1:35 ص

خادم الحرمين يأمر بمنح رئيس الحرس الملكي وشاح الملك عبدالعزيز من الطبقة الثانية

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أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بمنح رئيس الحرس الملكي الفريق الأول الركن سهيل بن صقر المطيري، وشاح الملك عبدالعزيز من الطبقة الثانية.   

ومنح خادم الحرمين، نائب رئيس الحرس الملكي الفريق أحمد بن صالح الحمدان، وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الأولى، وكذلك عدداً من ضباط ومنسوبي رئاسة الحرس الملكي وسام الملك عبدالعزيز.   

بدوره رفع رئيس الحرس الملكي، الشكر لخادم الحرمين الشريفين، وولي عهده، على هذا التشريف، مشدداً على أن التكريم سيكون مصدر فخر واعتزاز وحافز لبذل المزيد من الجهد لخدمة الدين والوطن.  وفق “أخبار 24”.

خادم الحرمين يأمر بمنح رئيس الحرس الملكي وشاح الملك عبدالعزيز من الطبقة الثانية

أخبار محلية
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