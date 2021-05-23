ليس من بينها الفطر الأسود.. 6 أمراض تأكد ارتباطها بكورونا تحدث بعد التعافي

يزال العلم يتحسس معالم الطريق نحو تحقق الدراية الكاملة بفيروس كورونا المستجد، وهو ما يتطلب الاستمرار في متابعة حالات الإصابة والمتعافين لدراسة الفيروس وآثاره.
وارتبط عدد كبير من الأمراض بالإصابة بفيروس كورونا، حيث تم تصنيف بعضها على أنها من المضاعفات المصاحبة للإصابة، أو من الآثار التي قد تنتج بعد انتهاء الإصابة.
ولم تؤكد الدراسات العلمية وجود روابط بين “الفطر الأسود” المنتشر حاليًا في الهند والإصابة بفيروس كورونا، وهو ما يجعل من الصعب اعتباره من الأمراض المرتبطة بالفيروس التاجي.
تفشي الحويصلات
يعد ظهور الحويصلات الجلدية من العلامات المرتبطة بالفيروس، وهي من الأعراض التي تستمر في المتوسط لمدة 10 أيام.
وتمثل الحويصلات بثورا صغيرة مختلفة الحجم تسبب الحكة بشكل عام في الجسم، وتتسم في بعض الأحيان بأنها مليئة بالدماء.
السكري
أشار عدد من الدراسات العلمية إلى تسلل فيروس كورونا المستجد إلى الأعضاء الحيوية، مثل البنكرياس، وهو ما يؤدي إلى خلل في إفراز الأنسولين بعد الإصابة بالفيروس.
ويفسر ذلك حدوث اضطراب في مستويات السكر في الدم، حيث يؤدي كورونا إلى الإصابة بالسكري من النوع 1 والنوع 2، وهو يرتبط بعدد من العلامات مثل العطش الشديد والشعور بالجوع في كثير من الأحيان، بالإضافة إلى بطء الشفاء والرؤية الضبابية والإرهاق.
التهاب عضلة القلب
تحدثت تقارير مختلفة عن تسبب الإصابة بكورونا في الإصابة بجلطات دموية أو نوبات قلبية للأشخاص الذين سبق إصابتهم بالفيروس، بما في ذلك الفئات العمرية الأكثر صحة، ما يجعل العديد منهم يعانون من أعراض ضيق التنفس وألم الصدر والإرهاق.
ويرتبط هذا المرض ببعض العلامات التحذيرية، مثل التعرق وضيق التنفس وعدم الراحة في الصدر، بالإضافة إلى اضطراب ضغط الدم.
تورم الأصابع
وذكر القائمون على إحدى الدراسات التي نشرت في المجلة البريطانية لطب الأمراض الجلدية، أن 19% من حالات الإصابة شهدت أعراضًا تشبه “الشرث”، وهي حالة طبية تؤثر على اليدين والقدمين.
وأوضحت الدراسة أن هذه الأعراض ارتبطت بالمرضى من صغار السن، وتستمر لمدة 13 يومًا تقريبًا في المتوسط.
الشرى
أكد أطباء أسبان أن 20% تقريبًا من حالات الإصابة بكورونا، أصيبت بمناطق جلدية وردية أو بيضاء ظاهرة، وهو ما يعرف باسم “الشرى”.
وعادة ما يرتبط الشرى بحكة الجلد، كما أنه ينتشر في جميع أنحاء الجسم، بما في ذلك راحتا اليدين، ويستمر في المتوسط لمدة 7 أيام خلال الإصابة.
التزرق الشبكي
وصف أطباء متخصصون بعض الأعراض المرتبطة بفيروس كورونا قريبة الشبه بالتزرق الشبكي، وهي تشمل احمرارا أو بقعا زرقاء لامعة تتخذ نمطًا يشبه الشبكة.
وأشارت الدراسة إلى أن 6% من الحالات المرضية المصابة بكورونا تعرضوا لمثل هذه العلامات.
وفق “أخبار 24”.