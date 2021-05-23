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أخبار محلية > بالفيديو.. رأي الشيخين الفوزان والسليمان في استعمال مكبرات الصوت الخارجية في المساجد والجوامع
24/05/2021   1:33 ص

بالفيديو.. رأي الشيخين الفوزان والسليمان في استعمال مكبرات الصوت الخارجية في المساجد والجوامع

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أكد عضوا هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للإفتاء الشيخان صالح الفوزان وعبد السلام السليمان، أهمية قصر استعمال مكبرات الصوت الخارجية في المساجد والجوامع على رفع الأذان والإقامة.

وشدد الفوزان في فتوى نشرتها وزارة الشؤون الإسلامية، على أنه لا داع لفتح مكبرات الصوت الخارجية وقت الصلاة نسبة للأضرار التي تقع على الآخرين.

وأضاف أن فتح المبكرات فيه إزعاج، خاصة أن بعض المرضى يريدون النوم عاجلاً، إضافة إلى التشويش الذي قد يحدث بين أئمة المساجد الأخرى.

من جهته، أكد السليمان، أن قراءة الإمام من خلال مكبرات الصوت الخارجية أمر غير مشروع ولم تكن موجودة في عهد الرسول ﷺ، وظهرت فقط بعد اختراعها. وفق “أخبار 24”.

وبين أن استخدامها يترتب عليه مفاسد، خاصة وأن كثيرا من المساجد تضع مكبرات يمتد صوتها إلى أماكن بعيدة، مؤكداً أن الرسول ﷺ نهى الصحابة عن رفع أصواتهم بالقرآن والمجاهرة بقراءته على بعضهم.

بالفيديو.. رأي الشيخين الفوزان والسليمان في استعمال مكبرات الصوت الخارجية في المساجد والجوامع

أخبار محلية
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