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اخبار رياضية > أول تعليق من “بن نافل” بعد فوز الهلال بلقب دوري المحترفين
24/05/2021   1:41 ص

أول تعليق من “بن نافل” بعد فوز الهلال بلقب دوري المحترفين

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علق رئيس نادي الهلال فهد بن نافل على فوز فريقه بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، رسميا بعد الفوز على التعاون بهدف دون رد.

وكتب بن نافل عبر حسابه على موقع تويتر:” يحيا الهلال، بعد توفيق الله ثم بجماهير الهلال الغالية، بتكاتفها ودعمها وتحفيزها، شكرًا لوقفتكم الدائمة مع ناديكم”.

وأضاف:” شكرًا لأبطالنا الذين عملوا واجتهدوا؛ من أجل أن يحافظ الهلال على لقبه الغالي”.

وفاز الهلال بلقب الدوري للمرة السابعة عشرة في تاريخه، وذلك بعد فوزه على التعاون 1 / صفر اليوم الأحد في الجولة التاسعة والعشرين قبل الأخيرة من المسابقة. وفق “أخبار 24”.

وسجل هدف المباراة الوحيد الفرنسي بافيتيمبي جوميز في الدقيقة الخامسة.

وبتلك النتيجة، رفع الهلال رصيده إلى 58 نقطة في صدارة الترتيب، ليتوج باللقب قبل جولة من نهاية المسابقة، فيما توقف رصيد التعاون عند 47 نقطة في المركز الرابع.

أول تعليق من “بن نافل” بعد فوز الهلال بلقب دوري المحترفين

اخبار رياضية
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