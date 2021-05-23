رسالة خاصة من “الشباب” إلى الهلال بعد تتويجه بلقب دوري المحترفين

وجه نادي الشباب، رسالة تهنئة إلى نظيره الهلال، عقب حسم الأخير لقب بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد فوزه على التعاون في الجولة الـ29.
وقال حساب الشباب عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “نهنئ نادي الهلال لتحقيقه لقب دوري محمد بن سلمان للمحترفين.. وحظاً موفقاً لليوثنا في قادم المنافسات”.
وفاز الهلال على نظيره التعاون بهدف نظيف في إطار منافسات الجولة الـ29، ليرفع رصيده إلى النقطة 58 في صدارة جدول ترتيب الدوري، ويتوج رسمياً بلقب البطولة للمرة الثانية على التوالي. وفق “أخبار 24”.
وحافظ الشباب على المركز الثاني بعد اكتساح الفيصلي بخمسة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعتهما بنفس الجولة (قبل الأخيرة) من الدوري.