سابقهم بسنة ضوئية.. تعليق من “المريسل” على تتويج الهلال بالدوري

علق الإعلامي الرياضي، عبدالعزيز المريسل، على تتويج فريق الهلال بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد الفوز على التعاون.
وقال “المريسل” عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “مبروك.. بس أتمنى أن يتم حفظ حقوقي الأدبية كوني أول من بارك الدوري للهلال.. والشباب كان متصدر بفارق 5 نقاط عن الهلال”.
وتابع: “يعجبني اللي مسوي فرحان بتحقيق الهلال الدوري، وأنه منصدم من الفرحة، يكفيني إني سابقهم بسنة ضوئية.. فمن لديه حظ الهلال لابد أن يفرح حتى وفريقه مستواه سيئ.. مبروك لفهد بن نافل بشكل خاص.. فقد وصل للعالمية بعد 20 سنة بعد النصر.. وهاهو يعادل النصر في عدد بطولات الدوري”. وفق “أخبار 24”.
وفاز الهلال على نظيره التعاون بهدف نظيف في إطار منافسات الجولة الـ29، ليرفع رصيده إلى النقطة 58 في صدارة جدول ترتيب الدوري، ويتوج رسمياً بلقب البطولة للمرة الثانية على التوالي.
مبروك
بس اتمنى ان يتم حفظ حقوقي الأدبية كوني أول من بارك الدوري للهلال و #الشباب كان متصدر بفارق 5 نقاط عن #الهلال
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— عبدالعزيز المريسل (@ALMRISEUL) May 23, 2021