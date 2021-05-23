بعد التتويج بلقب الدوري.. “مورايس” يتحدث عن إمكانيات لاعبيه والتحدي الذي واجه

علق المدير الفني للهلال جوزيه مورايس، على تحقيق فريقه لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، للمرة الثانية على التوالي، بعد الفوز على التعاون بهدف دون رد، في الجولة الـ29.
وقال “مورايس” للقنوات الرياضية السعودية: “لاعبو الهلال هم من يستحقون الشكر لأنهم يملكون إماكنيات عالية جدًا ويعرفون كيفية إدارة المباريات.. قدومي كان فقط لإضافة بعض التنظيم والأومر المساعدة، لأن اللاعبين في الأصل يملكون الإمكانيات”.
وأوضح: “أنا سعيد بتحقيق هذا النجاح للجماهير، كان هناك تحديات ومن بينهما قدومي في وقت ضيق، وكنت أعلم أنني أملك لاعبين بإمكانيات عالية، ولكن يمرون بفترة ليست جيدة، وبسبب ضيق الوقت كان مطلوب مني تثبيت بعض الأشياء في الفريق”.وفق “أخبار 24”.
وتابع: “الشيئ الذي جعلني أقبل التحدي هو معرفتي ببعض اللاعبين في الفريق ومعرفتي بما يملكون.. مباراة اليوم هي من أصعب المباريات التي خضتها، بسبب الجدولة وخصوصا أن فريق التعاون يلعب في أرضه ويملك إمكانيات جيدة”.
مورايس – مدرب #الهلال:
لاعبو الهلال هم من يستحقون الشكر.. يملكون إمكانيات عالية ويعلمون كيفية إدارة المباريات.#الديوانيه pic.twitter.com/xVlkrSanHZ
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) May 23, 2021