تعرض لانتكاسة ويرقد في العناية المشددة.. زوجة الفنان خالد سامي تكشف عن آخر مستجدات حالته الصحية

كشفت عائدة العتيبي، زوجة الفنان خالد سامي، عن آخر التطورات المتعلقة بحالة زوجها الراقد حاليًا داخل أحد المستشفيات منذ عدة أشهر.
وذكرت “العتيبي” أن الحالة الصحية للفنان تعرضت لانتكاسة منذ 27 رمضان الماضي، مما استدعى إدخاله العناية المشددة، ولا زال بها حتى الآن.
وتابعت في تغريدة على حسابها بموقع “تويتر”: “لكن الأمل والرجاء برحمته سبحانه بأن يشفيه وجميع مرضى المسلمين، وأن يربط على قلبي فلا حول لي ولا قوة إلا به سبحانه الرحيم القيوم المدبر أمور عباده، إنه الله”.
وتفاعل عدد كبير من متابعيها مع التغريدة، وأبدى البعض حزنهم على تدهور حالته الصحية، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يشفيه ويمده بالصحة والعافية. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن الفنان دخل في غيبوبة في يناير الماضي، وكشفت الفحوصات حينها تعرضه لثلاث جلطات صغيرة في الدماغ وتكلس في الشرايين، لكنه استجاب في وقت لاحق للأوامر والمثيرات الخارجية.