خبير مناخ: غداً دخول “طالع البطين”.. وهذه الأيام المتبقية لدخول الصيف

أكد أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقاً، عبدالله المسند، أن يوم غد (الثلاثاء)، سيشهد دخول “طالع البطين”، وعدد أيامه 13 يوما، ويقع في برج الحمل.
ولفت إلى أنه بقي على فصل الصيف 28 يوماً، في حين سيظهر نجم الثريا بعد 13 يوماً، في حين تستمر ساعات النهار في الزيادة بمعدل نصف دقيقة يومياً.
وأشار إلى أنه بقي على نهاية العام الهجري الحالي 76 يوماً، وعلى موسم سهيل 92 يوماً، وفصل الخريف 122 يوماً، وموسم الوسم 145 يوماً، وفصل الشتاء 212 يوماً، في حين بقي على نهاية العام الميلادي الحالي 221 يوماً فقط. وفق “أخبار 24”.
من جهة أخرى، توقع “المسند” استقرارا جوياً عاما في معظم المناطق، عدا تشكيلات من السحب التي قد يهطل منها زخات مطرية على أجزاء من منطقة مكة المكرمة، منوهًا باستمرار زيادة ساعات النهار بمعدل نصف دقيقة يومياً.