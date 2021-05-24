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أخبار محلية > “تقويم التعليم” ومعهد الإدارة يعلنان بدء التسجيل في اختبار كفايات الدبلوم العالي للعلوم القانونية
24/05/2021   4:41 م

“تقويم التعليم” ومعهد الإدارة يعلنان بدء التسجيل في اختبار كفايات الدبلوم العالي للعلوم القانونية

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أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب، بالتنسيق مع معهد الإدارة العامة، بدء التسجيل في اختبار كفايات الدبلوم العالي للعلوم القانونية، وذلك عبر صفحة المستفيد في موقع الهيئة.

وأوضحت أن الاختبار سيطبق يوم الخميس 10 يونيو 2021م، في عدد من المقرات المحوسبة التابعة للهيئة في كل من الرياض، وجدة، والدمام، وبريدة، وأبها.

ويعدُ اختبار كفايات الدبلوم العالي للعلوم القانونية، اختباراً عاماً يقيس مهارات التفكير المنطقي، والتفكير التحليلي، إضافة إلى الفهم والاستيعاب والمهارات الحسابية والثقافة العامة والالتزام والمرونة، وهو من شروط القبول في البرنامج. وفق “أخبار 24”.

“تقويم التعليم” ومعهد الإدارة يعلنان بدء التسجيل في اختبار كفايات الدبلوم العالي للعلوم القانونية

أخبار محلية
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