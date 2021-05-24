بالفيديو.. شقيق الشاب المقتُول بعسير يروي كيف ردوا على المطالبات بتهجير أسرة القاتِل

روى “محمد” شقيق الشاب المقتُول في عسير “عبدالله الواهبي”، كيف كان رد فعل أسرته في اليوم الثالث من العزاء على دعوات بعض جيرانهم لهم بالتوجه إلى منزل أسرة القاتِل للمطالبة بتهجيرهم من المنطقة.
وأضاف أنه في اليوم الثالث من العزاء قام بعض الجيران بحثهم على الذهاب لأسرة القاتِل لإخراجهم من منزلهم وأرضهم إلا أن أسرته رفضت ذلك، لأن الجيرة بين الأسرتين امتدت لسنوات كثيرة، لافتا إلى أنه اتجه مع شقيقه “علي” إلى منزل أسرة القاتِل بعدما علموا بأن الأسرة تعتزم الرحيل وغلق أبواب منزلهم.
وتابع بأن “بندر” شقيق القاتِل استقبلهما وعرض عليهما أخذ الثأر منه بدلا من أخيه لكنهما رفضا ذلك، ودخلا لأم القاتِل وأبلغاها بأنهم على دين واحد، وحثاها على البقاء في منزلها وعدم الرحيل منه.
وحول تفاصيل الحادثِة، قال “محمد”، خلال حديثه في برنامج “اليوم” المذاع على قناة “الإخبارية”، إنه في يوم 16 ربيع الثاني من عام 1441هـ، أقدم ابن جيرانهم على قـتِل شقيقه دون أن يعلموا السبب الذي دفعه لفعل ذلك، خاصة أن الاثنين لم يكن بينهما خلافات سابقة. وفق “أخبار 24”.
وأبان أن القاتِل توجه إلى منزل والدتهم وطلب منها حمايته من أبنائها، فتمالكت الأم مشاعرها، وطلبت من أولادها عدم المساس به والانتظار لحين تسليمه للجهات الأمنية، وبعدها صدر حكم في القضية، لكنهم قرروا فيما بعد العفو عن القاتِل، وتواصلوا مع والدته، وقدموا لها التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك، وأبلغوها بقرار عفوهم عن نجلها لوجه الله.
فيديو | “نورة آل عسيلة”.. أجارت قاتل ابنها في منزلها وعفت عنه بعد كلمته “يمة نورة أنا في وجهك”#برنامج_اليوم pic.twitter.com/7tRP1VfZhd
— برنامج اليوم (@Studioekhbariy) May 24, 2021