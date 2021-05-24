تكريم ممرضة بعد محاولتها إنقاذ شاب انقلبت به دراجة نارية

كرمت هيئة الهلال الأحمر الممرضة العنود الشهري؛ بعد مباشرتها حادِث انقلاب شاب بدراجة نارية في مفرق نحيان بالنماص.
وأوضحت الشهري لـ”أخبار 24″ أنها باشرت الحادِث بالصدفة عقب انتهاء عملها الرسمي، حيث كان المصاب فاقدًا للوعي ولم يتجاوب معها.
وأكدت أنه عند وصولها بدأت بتفقد العلامات الحيوية للمصاب كالنبض والأكسجين وكان نبضه لا يكاد يلاحظ.
وأضافت أنها في تلك اللحظة وقبل وصول سيارة الإسعاف وصل المسعف عبد الرحمن الشهري مساعدًا وقاما بتقديم الإسعافات الأولية، بعد تثبيت رقبة المصاب وتركيب أنبوب له كمجرى للهواء.
وبينت أن المصاب نقل إلى المستشفى وهو ما زال حياً، وبعد عشر دقائق من وصوله ومحاولات إنعاشه توفي.
يذكر أن مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة عسير كرّم الممرضة العنود الشهري لمباشرتها الحادثِة وتقديم الإسعافات الأولية، خارج وقت عملها.